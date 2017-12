Mohamed Salah, le Pharaon règne sur l'Afrique

De retour cette année au « Royaume de Sa Majesté » du côté de Liverpool après un premier échec sous les couleurs des Blues de Chelsea, le Pharaon des Reds Mohamed Salah tutoie la perfection cette saison.

Lorsqu’en juin dernier, le joueur vedette de la sélection égyptienne s’est engagé en faveur de Liverpool contre un chèque conséquent de 42 millions d’euros, plus 8 millions de bonus éventuels, les observateurs du ballon rond étaient partagés quant à la capacité du transfuge de l’AS Roma à répondre aux attentes du football britannique.

Il y avait ceux qui ont salué le recrutement des Merseysiders en mettant en avant ses performances de haute volée depuis son départ pour la Serie A italienne. Et, d’un autre côté, il y avait ceux qui évoquait un pari risqué en arguant que le profil du désormais « joueur le plus cher de l’histoire du prestigieux club de la Mersey » ne se mariait pas avec les exigences de la prestigieuse Premier League, justifiaient cette suspicion par le court passage mitigé du prodige égyptien du côté du Stamford Bridge lors de l’exercice 2014-2015.

«J’étais encore un gamin, je n’avais que vingt et un ans.», expliquait Salah lors de sa signature pour cinq ans l’été dernier.

Chaque avis était judicieux, mais à peine six mois après, le désaccord n’est plus de mise. En effet, l’actuel « meilleur buteur du championnat anglais » (avec 13 buts) a fait taire tous ses contempteurs en réussissant une moitié de saison époustouflante sous la prestigieuse vareuse rouge, signant notamment 19 réalisations en 24 apparitions toutes compétitions confondues (13 en EPL et 6 en C1).

Étincellent depuis le début de la saison, le nouveau chouchou d’Anfield a logiquement été élu lundi « meilleur joueur africain de l’année 2017 » par la BBC, succédant à l’attaquant vedette des Fennecs de l’Algérie Riyad Mahrez.

La super star des Reds a ainsi devancé le capitaine des Panthères du Gabon Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), le maître à jouer du Syli National de la Guinée Naby Keita (RB Leipzig), le Super Eagle Victor Moses (Chelsea) ainsi que son compère d’attaque à Liverpool Sadio Mané.

Exceptionnel de talent et de maîtrise, le « Pharaon » a tout écrasé sur son passage cette année. Il a notamment joué un rôle primordial dans le brillant parcours de son pays en 2017, finaliste de la dernière Coupe d’Afrique des Nations et de retour pour la grande messe du football mondial après 28 ans d’absence.

Humble et travailleur, Mohamed Salah tentera désormais de réaliser un doublé historique en visant l’honorifique distinction de « joueur Africain de l’année » le 4 janvier prochain lors des CAF Awards.