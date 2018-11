MLS : Une récompense pour Ibra

Neymar a rejoint le Barça en 2013 mais Guardiola avait déjà quitté le Camp Nou après quatre saisons incroyablement réussies. Il s'est engagé avec le Bayern Munich après une année sabbatique avant de rejoindre Manchester City. "Neymar et Barcelone auraient été encore meilleurs s'ils avaient fait partie de l'équipe entraînée par Guardiola, sans aucun doute. Cela aurait été mieux pour les deux", a déclaré le latéral droit à Goal avant la première du documentaire "Take the ball, Pass the ball", à propos du Barça de Pep Guardiola. "Cela aurait été comme moi et Barca, un mariage parfait. Je pense que si Neymar avait été entraîné par Guardiola, il aurait fait des choses encore plus grandes...". "Il serait déjà le meilleur au monde actuellement, sans aucun doute, il n'y a absolument aucun doute à ce sujet". "Guardiola a pris en charge l'équipe et a progressivement mis les choses en place. Après la première réunion, tous les joueurs ont pensé la même chose, à savoir que quelque chose d'incroyable allait se passer. Cela était dû à sa sincérité, sa transparence mais aussi la façon dont il a convaincu les joueurs", a ajouté l'ancien latéral de la Juventus. "Cela peut sembler un peu prétentieux, mais je me souviens avoir dit à quelques reprises à l'époque que les gens n'apprécieraient vraiment cette équipe que quelques années plus tard. Ce moment est maintenant venu, beaucoup de personnes sont reconnaissantes pour tout ce que nous avons accompli. Nous faisaient partie d'une équipe qui est devenue légendaire et un modèle pour le jeu", a-t-il conclu