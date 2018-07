MLS - Impact Montréal : Saphir Taïder, un doublé qui souligne la montée en puissance du bleu-blanc-noir

En réussissant son premier doublé en MLS, Saphir Taïder a permis à l'Impact Montréal de remporter face aux Colorado Rapids (2-1) une quatrième victoire consécutive, et une cinquième lors de ses six derniers matchs. Correspondance.

Après deux mois catastrophiques (avril et mai) où l’Impact Montréal était au fond du trou, le club était sur le bord de l’implosion. Mais grâce au travail acharné de l’entraîneur Rémi Garde et de son staff technique, le club a lentement mais sûrement trouvé ses marques depuis juin et depuis, a enchaîné les réussites. Cette montée en puissance s’était confirmée il y a une semaine face à l’équipe du moment en MLS, le Sporting Kansas City, meilleure défense et quatrième meilleure attaque en MLS, qui n’avait jusque là que deux défaites au compteur et n’avait pas perdu depuis le 28 avril dernier. En effet, le bleu-blanc-noir a disposé du Sporting 2-0, prouvant ainsi que cette progression n’était pas un miroir aux alouettes.

Saphir Taïder confirme

En même temps que cette série de succès de l’Impact, son joueur désigné Saphir Taïder a lui aussi confirmé son retour en force après un passage à vide où il a été visiblement affecté mentalement par sa situation au sein des Fennecs, suite aux critiques de l’ex-sélectionneur Rabah Madjer à son égard en avril. Après s’être focalisé sur les instructions de Rémi Garde, en retrouvant ses bases par son travail défensif, le milieu relayeur a progressivement apporté du sien en attaque par son volume de jeu au fil des matchs et en dictant davantage le tempo.

Cette tendance offensive et cette confiance retrouvée ont été récompensées samedi dernier face aux Colorado Rapids. Face à une défense compacte et repliée dans son camp, Saphir Taïder a réussi grâce à deux buts (ses 2eme et 3eme au compteur) en moins de deux minutes, à déverrouiller le coffre-fort (54eme et 55eme) avec l’aide notamment des ailiers Ignacio Piatti et Alejandro Silva. Le Sénégalais Dominique Badji a eu beau réduire le score (78eme) en signant son septième but de la saison, mettant ainsi fin à une remarquable séquence de plus de 420 minutes sans concéder de buts du onze montréalais, ce dernier n’a pas été inquiété.

Dans l’équipe d’étoiles de la semaine

La performance de Taïder, qui a réussi 86% de ses passes, lui a non seulement valu le titre de joueur du match, mais lui a aussi procuré une place au sein de l’équipe d’étoiles de la semaine en MLS. Si c’est la deuxième fois qu’il obtient cet honneur cette saison, le principal intéressé a préféré souligner l’effort collectif plutôt que ses performances personnelles : « C’est vrai que ça fait toujours plaisir de marquer, a déclaré Taïder aux médias après le match, lui qui ne se souvenait pas avoir marqué deux fois aussi rapidement dans sa carrière mais ce n’est pas mon point fort, je ne suis pas un buteur. J’aime toucher la balle, créer des choses, mais c’est un travail d’équipe et nous avons obtenu trois points importants. »

Importants en effet puisque avec cette dernière victoire, l’Impact Montréal est remonté contre toute attente au-dessus de la ligne rouge au classement de la Conférence Est, qui donne accès aux play-offs. Avec le mercato estival qui vient de s’ouvrir en MLS et un calendrier intense à venir avec 7 matchs à disputer en 21 jours, un Saphir Taïder en pleine possession de ses moyens ne sera pas de trop au sein de l’effectif du bleu-blanc-noir.