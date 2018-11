Mexique - Tigres : André-Pierre Gignac annonce qu’il reste

André-Pierre Gignac a annoncé mercredi via les réseaux sociaux qu’il prolongeait son aventure avec les Tigres pour deux saisons supplémentaires. L’ancien attaquant des Bleus évolue au Mexique depuis trois ans.



Me quedo en casa !! 🙏🏻😍❤ pic.twitter.com/5SpE8m95VI

— Gignac Andre-pierre (@10APG) 21 novembre 2018

La Ligue des Champions CONCACAF, son rêve ultime

André-Pierre Gignac ne pouvait pas se résoudre à quitter le Mexique. Arrivé à l’été 2015 en provenance de l’OM, l’ancien attaquant des Bleus (32 ans, 36 sélections) a choisi de prolonger son contrat avec les Tigres, comme il l’a indiqué ce mardi. « Le Mexique et ses habitants, mais en particulier ma ville, Monterrey, m’ont accueilli dès le premier jour avec beaucoup d’affection et m’ont fait me sentir à la maison, a-t-il indiqué dans un message posté sur son compte Twitter officiel. Aujourd’hui avec une grande joie et la même affection, je peux annoncer que je reste à la maison, aux Tigres. »Symbole de son adaptation exceptionnel, celui qui s’est vite imposé comme l’idole des supporters des Tigres a même porté le brassard de capitaine cette saison. Il faut dire que Gignac affiche des statistiques mirifiques sous ce maillot.Les Tigres ont même atteint avec Gignac la finale de la Ligue des Champions CONCACAF à deux reprises, ce que le club de Monterrey n’avait jamais réussi auparavant. Avec à la clé deux immenses déception, contre le Club América en 2016 puis Pachuca en 2017. Mais c’est la quête que continuera de mener l’ancien Lorientais et Toulousain en prolongeant son aventure de l’autre côté de l’Atlantique. Elle devrait désormais durer au moins jusqu’en 2021.