Mercato : Youssef Msakni pourrait rejoindre la Premier League

Cristiano Ronaldo has scored in @juventusfc's last 6⃣ Serie A away games🔥 Juventus are now 1⃣1⃣ points clear🔥 pic.twitter.com/IU28s9M5r6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 15 décembre 2018

Le joueur a écrit une page d'histoire de son club dans l'histoire de la Serie A en inscrivant le 5000ème but de la Juventus dans le championnat italien. Mais ce n'est pas tout. L'ex-Merengue s'est offert un record, celui d'avoir marqué lors de six matches à l'extérieur consécutifs. Avec ce nouveau but à l'extérieur, Cristiano Ronaldo reste sur sa série. Il a déjà fait tremblé les filets à Florence, Milan, Empoli, Udine et Frosinone, il marque cette fois-ci à Turin, mais dans le stade du Torino. Avec ce but, Cristiano Ronaldo reprend la tête du tableau des meilleurs buteurs de Serie A cette saison avec 11 buts, à égalité avec Piatek.