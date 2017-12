Mercato : la Premier League n'oublie pas Jean-Michaël Seri

Pisté par Arsenal l’été dernier, Jean-Michaël Seri avait surtout failli rejoindre le FC Barcelone. Mais finalement il est resté à Nice, à son grand regret.

L’ivoirien connaît un début de saison très difficile à l’image de son équipe mais a toujours la cote en Angleterre où d’autres prétendants se montrent intéressés.

Selon le Daily Mail, Manchester City et Liverpool l’ont supervisé à plusieurs reprises et envisagent de faire « une grosse offre » cet hiver.

L même source ajoute que Seri est très tenté par rejoindre la Premier League la saison prochaine. La perspective d’évoluer sous les ordres de Pep Guardiola chez les Citizens pourrait ainsi particulièrement l’intéresser.

