Mercato : Pierre-Emerick Aubameyang en route vers Liverpool ?

L’attaquant de Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, pourrait rejoindre la Premier League la saison prochaine. Le buteur Gabonais connaît récemment des problèmes de discipline avec son club, même s’il continue à empiler les buts (11 buts en 12 matchs de Bundesliga).

Selon l’Express et du Liverpool Echo, l’ancien Stéphanois pourrait rejoindre le club de son ex-entraîneur, Jürgen Klopp l’été prochain. Il pourrait être le remplaçant de Daniel Sturridge, pisté notamment par le Milan AC.

Ca fait plusieurs mois qu’Aubameyang est annoncé sur le départ sans partir mais cette fois-ci ça semble la bonne. Chelsea est aussi sur le coup !

Could Aubameyang leave Dortmund for Liverpool in January? – https://t.co/d29YrSjYGp pic.twitter.com/3Rnts5lVFg

— Fields Of Anfield Road (@FOARsite) December 4, 2017