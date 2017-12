Mercato : Pape Souaré dans le viseur de l'OM et Galatasaray

De retour après une blessure de longue durée, Pape Souaré devrait quitter Crystal Palace lors du prochain mercato hivernal. Le latéral sénégalais est dans le viseur de l’OM et Galatasaray.

Victime d’un grave accident de voiture le 11 septembre 2016, Souaré a failli voir sa carrière se terminer mais il a repris la compétition, il y a peu, lors de la victoire de Crystal palace contre Huddersfield (1-0), en 16ème de finale de la League Cup.

Le problème est Crystal Palace est engagé dans une lutte acharnée pour le maintien et n’est pas en mesure d’offrir du temps de jeu à un joueur en méforme surtout qu’il dispose déjà de 2 arrières gauches, Jeffrey Schulupp et Patrick Van Aanholt en plus de Joël Ward qui peut évoluer dans ce poste.

Le sénégalais ne devrait pas tarder à trouver preneur. Va-t-on voir Souaré revenir en Ligue 1 ? Ou bien il partira en Turquie, destination favorite des africains …