Mercato : Messi prêt à écouter l’appel de Ronaldo et rejoindre la Serie A ?

« J’aimerais que Messi vienne jouer en Italie, qu’il fasse comme moi et accepte le défi, mais s’il est heureux à Barcelone, je respecte sa décision. Je le respecte en tant que joueur et en tant qu’homme. C’est un grand joueur et un mec sympa », a déclaré le Portugais, transféré du Real Madrid à la Juventus l'été dernier.Si la Pulga n'a pas répondu de vive voix au Portugais, certaines sources indiquent qu'il ne refuse pas une telle idée. L'agent Italien Alessio Sundas, qui s’est confié à Calciomercato sur ce sujet : « J’ai échangé quelques mails avec Pep Segura et le père de Leo ces derniers jours et pour une fois, leur réponse n’a pas été un non sec ! Je pense donc qu’il y a un mince espoir de voir Messi en Serie A. Initialement, je pensais proposer l’affaire au Napoli, car je suis persuadé que Messi soit le seul à pouvoir faire revivre le mythe de Maradona. Toutefois, pas tous les clubs peuvent se permettre Messi et finalement, je crois que l’Inter est le seul prétendant crédible. Réussir à attirer Messi chez les Nerazzurri serait l’unique coup capable de faire de l’ombre au recrutement de Cristiano Ronaldo par la Juventus ».Fantasme d’agent ou intérêt réel pour un nouveau challenge ? On voit quand même mal le Barça ouvrir si facilement la porte au meilleur joueur de son histoire…