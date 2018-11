Mercato – Mbaye Diagne entre la SuperLig et la Premier League

Cantonné à un rôle de remplaçant, Paul-Georges Ntep (Wolfsburg) a fait part de son envie de quitter le club allemand pour gagner du temps de jeu.

Ntep pas contre un retour en France

En quittant le Stade Rennais pour Wolfsburg en janvier 2017, Paul-Georges Ntep avait clairement affiché ses ambitions. Il voulait connaître le haut-niveau avec les Loups et se faire un nom en Bundesliga avant de faire le grand saut vers un club plus huppé. Deux ans après ce départ, force est de constater que l’aventure a tourné à l’échec pour l’ancien international français devenu international camerounais depuis octobre.Pas vraiment le choix de carrière voulu au départ pour l’ailier droit qui a dû se contenter de miettes (19 matchs) depuis deux ans. « On ne m'a jamais dit "c'est mieux que tu partes". On m'a dit que je travaillais bien et qu'il fallait que je continue. Je continue de donner mon maximum pour ne pas perdre de temps pour la suite », a expliqué l'ancien Rennais sur beIN Sports.Laissé de côté par Bruno Labbadia depuis le début de la saison, l’ancien Auxerrois ronge donc son frein et souhaite clairement quitter le club cet hiver. Mais pas pour un prêt comme l’hiver dernier quand Saint-Etienne lui avait ouvert ses portes pour six mois (13 matchs).« Je serai prêt à accepter un nouveau challenge. Que ce soit en France ou ailleurs, j'ai envie de jouer, a-t-il poursuivi. Il me faut un projet dans lequel j'ai le temps de m'épanouir, de retrouver des sensations et redevenir important dans un collectif qui compte sur moi. » Sous contrat jusqu’en 2021 avec Wolfsburg, Ntep attend désormais que son téléphone sonne.