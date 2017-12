Mercato – L’Olympique de Marseille intéressé par Pape Ndiaye Souaré

De retour de blessure depuis quelques semaines, Pape Ndiaye Souaré joue avec les U23 de Crystal Palace, une situation qui risque de changer lors de la prochaine trêve hivernale.

L’international Sénégalais de Crystal Palace a été victime d’un grave accident de voiture le 11 septembre 2016. Touché, à la cuisse et à la mâchoire, Pape Souaré s’est difficilement remis. Éloigné des terrains pendant presque une année, le latéral gauche sénégalais a repris le chemin des pelouses depuis quelques semaines, mais avec U23 de Crystal Palace et en coupe contre Huddersfield (1-0) et contre Bristol (défaite 4-1). En manque de temps de jeu, l’ancien joueur de Lille disposerait d’une « bon » de sortie de la part de son club. En effet, selon les informations de Daily Mail, Crystale Palace serait disposé à laisser partir l’international Sénégalais pour qu’il retrouve du temps de jeu et sa forme habituelle. Et les prétendants ne manquent pas.

L’Olympique de Marseille et le Galatasaray seraient intéressés pour recruter Souaré. Un changement de club qui ferait beaucoup de bien au joueur formé à Diambars. En effet, à six mois de la coupe du monde, Pape Ndiaye Souaré devra retrouver du temps de jeu pour espérer faire parti des 23 lions qui iront en Russie.