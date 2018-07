Mercato : le président de la Juve en Grèce pour rencontrer Ronaldo

Très proche de la Juventus, Cristiano Ronaldo serait attendu en Grèce ce mardi, dans le but d’y rencontrer Andrea Agnelli. Signe de l’avancée du dossier.

L’information a été révélée ce matin par Tancredi Palmeri, travaillant pour BeIn Sport Italia : Cristiano Ronaldo va rencontrer le président de la Vieille Dame pour discuter d’un transfert qui de jour en jour, apparaît comme de plus en plus crédible.

Selon le journaliste italien, Agnelli a été aperçu en train d’embarquer dans un vol au départ de Pise, à destination de Kalamata, ville située dans le sud du Péloponnèse.

Florentino Pérez, président du Real Madrid, doit réunir le conseil d’administration du club 13 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Forcément, le départ de celui qui a inscrit 26 buts en Liga la saison dernière devrait être évoqué.

WORLD EXCLUSIVE: Pictures of Juventus president this morning at Pisa airport leaving for Kalamata, Greece, to meet Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/IMdutAOjHq

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 10, 2018