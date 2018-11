Au Ghana, le Mali figure dans le groupe A avec le pays hôte, l’Algérie et le Cameroun.Gardiennes: Goundo Samaké (sans club), Awa Keita (AS Réal), Adoudou Konaté (Super Lionnes) Défenseures: Coulouba Sogoré (AS Réal), Lala Dicko (AS Réal), Fatoumata Doumbia (AS Mandé), Aissatou Diadhiou (ES 16/France), (VGA Saint Maur/France), Milieux de terrain: Salimata Diarra (AS Mandé), Fatoumata Diarra (AS Mandé), Bintou Koité (AS Mandé), Binta Diarra (AS Réal), Maimouna Traoré (AS Police), Aminata Doucouré (Saint Denis/France), Yakare Niakaté (Stade Brestois/France) Attaquantes: Bassira Touré (AS Mandé), Hawa Tangara (AS Réal), Aissata Traoré (Super Lionnes), Agueissa Diarra (Super Lionnes), Djeneba Baradji (Saint Denis/France), Sebé Coulibaly (Saint-Denis/France)