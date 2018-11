Mercato : le Barça ouvre la porte au retour de Neymar

Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, admet que la FSF a commis une bourde mais n'a pas aimé l’attitude intransigeante du club italien, qui aurait pu faire un effort et libérer le joueur selon lui. "L’Inter pouvait faire l’effort de laisser le garçon venir", a souligné le technicien dans les colonnes du journal Stades. "J’ai des présidents de club qui m’appellent pour trouver un consensus pour qu’un joueur arrive avec un jour de retard en sélection. (…) On a toujours joué le jeu avec les clubs. (…) Mais nous assumons. (…) C’est de notre faute et on ne va pas se cacher derrière. On a essayé de les convaincre de le libérer, ils n’ont pas voulu. Ils ont brandi la réglementation en disant que c’est arrivé en retard. Ok, on assume." Le Sénégal a déjà gagné son billet pour la phase finale et jouera contre la Guinée Equatoriale juste pour le plaisir.