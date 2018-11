Je suis fier de mes joueurs même si ce n’est pas le résultat que nous espérions. La RDC a bien démarré le match. Elle pouvait même le tuer mais elle ne l’a pas fait. Nous étions très bien en deuxième mi-temps. Et si on regarde dans l’ensemble, on aurait dû faire mieux.Il y a eu deux matches en un. On a commencé le match quand le terrain était sec. On a joué au ballon. On a montré du beau jeu. Et puis après il a plu. On ne pouvait plus jouer au ballon. Il fallait utiliser un jeu direct. Mais quand on regarde les deux circonstances du match, à chaque fois on a plus d’occasions franches que nos adversaires. On a souffert aujourd’hui d’inefficacité offensive.