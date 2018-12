Mercato : Islam Slimani intéresse le Celtic Glasgow

La première journée de l'eFootball.Pro League, la ligue internationale engageant des clubs de football professionnels et co-organisée par Gerard Piqué et Konami sur la licence PES 2019, s'est tenue le 2 décembre dernier à Barcelone. Les deux équipes françaises en lice, l'AS Monaco et le FC Nantes, n'ont pas connu le même départ.

🔥 Take a look at the https://t.co/V9VyTDU8Ue League table after Matchday 1#eFPLMatchday1 pic.twitter.com/dvz6tX02Zj — eFootball.Pro (@eFootballPro) 3 décembre 2018

L'AS Monaco débute bien, pas le FC Nantes

Le 2 décembre dernier, à Barcelone, c'est une page de l'histoire de l'eSport en compétition sur PES qui s'est écrite. Plus précisément sur PES 2019 . L' eFootball.Pro et son projet de ligue internationale réunissant quelques-uns des grands clubs européens - simplement appelée eFootball.Pro League -, co-organisée par le défenseur du FC Barcelone, Gerard Piqué et l'éditeur-développeur japonais Konami, ont réellement vu le jour, lors de la première journée d'une compétition qui va s'étendre donc de décembre 2018 à avril 2019.Avant de résumer cette première journée, une présentation détaillée de la compétition s'impose. Celle-ci va donc concerner, pour sa saison inaugurale, six clubs (le FC Nantes, Boavista, le FC Barcelone, l'AS Monaco, le Celtic et Schalke 04). Le format de l'épreuve est le suivant : cinq journées, à raison d'une par mois, animeront la saison régulière. Les confrontations se dérouleront en BO2. A l'issue de la saison régulière, les trois meilleures équipes de la Ligue seront qualifiées pour les playoffs, qui se tiendront en mai. Les trois moins bonnes équipes disputeront un tournoi de la dernière chance, afin de déterminer un vainqueur, qui sera automatiquement qualifié pour les phases finales.Lors de ces playoffs, les matches auront lieu en BO3 et la Grande Finale de l'eFootball.Pro League se jouera, elle, au meilleur des cinq matches. Si on ne connait pas encore le cashprize global de la compétition, on sait que des récompenses viendront primer le MVP de la Ligue, le meilleur buteur, meilleur passeur, l'équipe qui aura encaissé le moins de buts et celle qui aura été la meilleure de la saison régulière. On connait aussi en détails le déroulé des matches : les joueurs évolueront sur PES 2019 avec leurs clubs respectifs, dans un mode recalibré, identique à celui utilisé en PES League , le championnat du monde esportif sur la licence PES.Cette première journée, disputée à Barcelone, n'a pas manqué de sel. Si l'AS Monaco a tenu son rang aux dépens de Schalke 04 (1-0), l'autre club français en compétition n'a pas connu le même sort face au Celtic, porté par le champion du monde en titre "Ettorito" et son compatriote italien Luca Tubelli (2-0). Le FC Barcelone, qui évoluait donc à domicile, l'a emporté aux dépens de Boavista (1-0), porté par le duo inédit formé par le champion du monde 2012 Pau Lara et le vainqueur de l'Euro virtuel 2016, Alex Alguacil. A noter, enfin, pour finir, que l'équipe portugaise est constituée d'un effectif... tricolore : on retrouve à Boavista le champion du monde 2010 et franco-portugais Christopher Maduro Morais, accompagné de Jérémy "Tiomit" Bruniaux et de Sami "Bounti27" Boudjelida. Le calendrier de la prochaine journée s'annonce déjà explosif : disputée le 19 janvier prochain à Monaco, elle verra la formation monégasque aux prises avec les joueurs du FC Nantes, notamment. Les autres matches ? Schalke 04 défiera Barcelone, tandis que le Celtic affrontera Boavista.