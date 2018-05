Mercato : Iniesta va toucher le jackpot pour son transfert en Chine

Les médias espagnols ont expliqué le transfert d’Andrés Iniesta en Chine par des raisons financières. A 33 ans, le milieu de la Roja devrait finir sa carrière en Chine. Le vétéran espagnol ne deviendra pas seulement l’un des footballeurs les mieux payés du monde, il installera sa marque de vin.

Le journal El Mundo a donné des précisions sur le deal entre le clan Iniesta et Jiang Lizhang, propriétaire du Chongqing Dangdai Lifan. Il s’agit d’un contrat de trois ans à 27 millions d’euros. Dans le même temps, l’homme d’affaire achètera 6 millions de bouteilles à six euros l’unité et s’occupera donc de la commercialisation de ce stock. Au total, Iniesta va empocher la grosse somme de 81 millions d’euros.

Le dernier grand défi d’Iniesta sera la coupe du monde 2018 avec la Roja. Il avait déjà offert la coupe à son équipe nationale, en 2010, suite aux prolongations, face aux Pays-Bas.