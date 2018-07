L’attaquant espagnol, Fernando Torres (34 ans), va découvrir un nouveau championnat. Il quitte son club de cœur, l’Atlético Madrid, pour la deuxième fois, pour s’engager avec le Sagan Tosu au Japon.

Après Andrès Iniesta, qui a signé en faveur du Vissel Kobe, un autre ancien international espagnol arrive au Japon. Torres dont le contrat avec l’Atlético de Madrid s’est terminé fin juin, a décidé de tenter l’aventure avec le club du Sagan Tosu comme il l’a dévoilé ce mardi matin.

« Nous avons eu des propositions émanant de tous les continenents, a assuré Torres lors d’une conférence de presse. Mais ma nouvelle équipe sera le Sagan Tosu. »

— サガン鳥栖公式 (@saganofficial17) July 10, 2018