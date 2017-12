Mercato : Fenerbahçe ne lâche pas Samuel Eto’o

Le quadruple ballon d’or africain, Samuel Eto’o, suscite encore l’intérêt de certains clubs malgré son âge. Après avoir décidé de ne pas prolonger son contrat avec AntalyaSpor, Eto’o a révélé son intention de retourner finir sa carrière à Majorque à la fin de la saison.

Mais il est possible de voir l’ancien Catalan rester en Turquie. En effet, Fenerbahçe souhaite l’enrouler pour les six prochains mois et les négociations sont en cours entre les deux parties.

Samuel Eto’o a aussi des touches aux Etats-Unis et en Chine où plusieurs clubs sont prêts à l’accueillir.