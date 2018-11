Mercato : Eric Bailly sur les tablettes du Paris Saint-Germain

Nous avons préparé le match contre le Mali tout comme nous l’avons fait contre le Ghana et le Cameroun. Bien que nous n'ayons jamais franchi la phase de poules, nous allons aborder cette confrontation comme s'il y avait un réel enjeu. Dans une position comme la nôtre, deux matches, deux défaites, le désir est de quitter la compétition sur une note positive et promettre de revenir plus fortes, plus compétitives, après avoir emmagasinée une plus grande expérience face à des adversaires mieux aguerrie. Si j'ai un regret c'est l'absence de notre meilleur atout, Naima Bouhenni, qui s'est blessée avant la compétition et n'a pu venir au Ghana. Honnêtement, nous avons beaucoup appris dans cette CAN. La plupart de nos joueuses sont nouvelles et ont effectué leurs grands débuts dans cette épreuve. Croyez-moi, nous reviendrons et cette fois il faudra compter avec les Vertes.On joue la qualif'. Pour passer en demi-finale, il est nécessaire de prendre les trois points contre les Algériennes. C'est la même chose pour toutes les équipes, que vous soyez championne ou challenger, vous devez d'abord vous battre pour sortir de votre poule. Pour nous c'est une difficulté car, jusqu'à présent, notre sélection nationale a toujours été recalée dès le premier tour. Si je vous disais que nous ne rêvons pas au trophée serait mentir. Mais prenons les adversaires les unes après les autres, pas à pas L'équipe d'Algérie recèle pour nous pas mal d'inconnues. Nous ne l'avons jamais jouée en compétition. Nous savons que ses joueuses ont des capacités tactiques et techniques, et nous allons essayer de déjouer les stratégies qu'elles ont élaborées. Nul doute qu'elles chercheront à sortir du tournoi sur une note rassurante.On a dompté les Ghanéennes devant leur public et créé une vraie surprise. Ce n'est pas le scénario annoncé par tous les spécialistes. Mais je n'oublie pas que nous avions échoué contre le Cameroun lors de notre apparition sur la scène ghanéenne. Nous nous retrouvons devant une nouvelle page, toute blanche, sur la quelle, dans nos têtes, nous avons déjà écrit, il faut battre l'Algérie. Nous souhaitons que la belle aventure se poursuive et aller goûter le parfum d'une demi-finale. Ce serait merveilleux. Alors s'il faut battre les Algériennes, battons-les. Rappelons que les finalistes et le vainqueur de la petite finale de cette CAN Féminine 2018 de se qualifier pour la Coupe du monde féminine 2019 qui aura lieu en France l’été prochain.