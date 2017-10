Mercato : Chelsea sur une jeune pépite à ... 100M€

La jeune pépite du Steaua Bucarest, Florinel Coman, pourrait rejoindre Chelsea lors du prochain mercato. Les londoniens sont connus par leur pouvoir de prospection en Europe dans le but de trouver les futures stars.

Selon le Daily Mail, Antonio Conte serait sur les traces d’un phénomène roumain, Florinel Coman, qui fait les beaux jours du Steaua Bucarest, à seulement 19 ans.

Et pour conclure un accord avec les dirigeants du Steaua Bucarest, Romain Abramovich, devra sortir le chéquier. Les Roumains demanderaient 100M€, clause de libératoire du jeune milieu offensif.

#Chelsea are interested in signing Steaua Bucharest winger Florinel Coman, report The Sun. #CFC pic.twitter.com/7qbbtqQbfN

— The Blues (@TheBlues___) September 30, 2017