Mercato : Brahimi pourrait arriver en Angleterre pour 6 millions d'euros

"Gervinho compte pour nous et pour toute la Côte d’Ivoire."

Interrogé sur la non-convocation de certains cadres dont Gervinho, Yaya Touré ou Salomon Kalou, Kamara a défendu ses choix. "Nous sommes contraints de choisir 23 joueurs en tenant compte de l'équilibre. Dans ce souci d'équilibre nous ne devons pas prendre des joueurs qui ne joueront pas ou qui sont obligés de rester dans les gradins. J'estime qu'il existe un certain nombre de joueurs qui ne viennent pas en sélection pour rester sur le banc, mais pour apporter quelque chose au groupe", a-t-il commenté. "Il faut tenir compte de la concurrence. Il y a des joueurs à qui nous avons fait confiance et qui le rendent très bien jusqu'à présent. Pour que des joueurs entrent, il faut qu'il y en ait qui sortent. Mais si personne ne sort qu'est-ce qu'on fait ? Toutefois cela n'enlève rien au mérite de ces joueurs. Je les suis tous. Gervinho a bien débuté la saison, malheureusement il s'est blessé. Il revient progressivement. Il faut le laisser arriver à son meilleur niveau. C'est un joueur qui compte pour nous et pour toute la Côte d'Ivoire."