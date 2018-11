Mercato : Arthuro Vidal pourrait revenir à la Juventus

Didier Deschamps a félicité ses joueurs pour ce point final réussi à l’année 2018, ce mardi soir contre l’Uruguay (1-0). Le sélectionneur de l’équipe de France a aussi profité de la conférence de presse pour recadrer Adil Rami.

Deschamps : « Rami ? Je lui ai dit ce que j’en pensais ! »

C’était bien de finir par une victoire, mais aussi dans le contenu. Il y avait pas mal de changements, les premières titularisations de Tanguy (Ndombele) et Ferland (Mendy). On a fait de bonnes choses face à une équipe qui n’est jamais évidente à jouer. On a été vigilants, on a concédé peu d’occasions. C’est bien de réagir, comme ça a été très souvent le cas, là un peu plus après un non-match vendredi. On finit l’année sur une note positive. Cela reste une grande année. Maintenant on a une longue pause et j’irai au tirage des éliminatoires (de l'Euro 2020) en décembre.Cela a toujours été le cas, à part en septembre. J’ai toujours laissé la porte ouverte et si je les mets aujourd’hui, ce n’est pas pour rien. En mars, il y aura des champions du monde, les plus nombreux possibles. Mais il y aura de la place pour d’autres aussi.Raphaël Varane n’avait pas totalement récupéré et c’était risque de le remettre. A partir du moment où j’avais déjà pris Mamadou Sakho lors du dernier stage, c’était aussi pour le voir. Cela ne va pas à l’encontre de Presnel Kimpembe, qui a effectué une bonne entrée. J’ai surtout modifié la défense. J’aurais pu changer davantage, mais face à une bonne équipe d’Uruguay, c’est important de garder des repères.Je lui ai dit ce que j’en pensais ! Déjà avant, Ferland Mendy… (ndlr : une roulette du Lyonnais). Adil est un joueur expérimenté, il a été plutôt solide et efficace, et cette action n’avait pas lieu d’être. Cela passe mieux avec la victoire, mais ça aurait pu nous coûter un but alors qu’on n’était pas en difficulté.