Mercato: Andrés Iniesta, le Japon plutôt que la Chine ?

Il y a un peu plus d’une semaine, l’emblématique capitaine du FC Barcelone Andrés Iniesta annonçait avec émotion que son aventure en Catalogne prendrait fin à l’issue de la saison. Le départ du génie Blaugrana vers la Chine, et plus précisément vers le Chongqing Dangdai Lifan, ne faisait alors presque aucun doute.

Mais lundi, l’écurie chinoise a publié un communiqué pour couper court à cette rumeur : « 1. Sur la spéculation sur l’arrivée d’Iniesta à Chongqing Dangdai Lifan, le club se souvient que nous allons insister pour investir rationnellement. 2. Nous n’irons pas à l’encontre de la politique de dépenses de la Fédération et ne dénaturerons pas le marché. 3. Nous allons approfondir la coopération avec Andrés Iniesta, mais il ne nous rejoindra pas en tant que joueur », est-il écrit.

Iniesta vers le Japon ?

Si cette mise au point laisse penser que le numéro 8 du Barça pourrait rejoindre l’Empire Céleste dans un autre rôle que celui de joueur – et ainsi mettre un terme à sa carrière – Catalunya Radio a annoncé de son côté qu’Iniesta pourrait en fait changer de destination pour finalement s’engager avec le Vissel Kobe. Un club japonais appartenant au PDG de Rakuten, Hiroshi Mikitani, le sponsor maillot du Barça. Les négociations seraient très avancées.