« Même quand vous êtes en place, il y a des phénomènes comme Mbappé »

Ce mercredi, Patrice Garande a été émerveillé. Pas tant par le Paris Saint-Germain, qui l’a emporté ce mercredi soir face à son équipe caennaise. Mais plutôt par Kylian Mbappé.

Le jeune attaquant du Paris Saint-Germain a été déterminant sur les deux premiers buts de son équipe, délivrant notamment une passe décisive pour Edinson Cavani au terme d’une occasion qu’il s’est créée tout seul. « On savait que ce serait compliqué. J’ai trouvé que sur la première période, sur le plan défensif, on était assez cohérent, a pourtant constaté le coach du Stade Malherbe. Mais même quand vous êtes bien en place, vous avez des phénomènes comme Mbappé qui accélère et vous fait un truc… Sur le premier but, on est en place, on est à deux sur un Mbappé n’a pas beaucoup de place et il faut que je revoie l’action parce que je ne sais pas comment il a fait. Et après un effort comme ça, il a encore la lucidité de faire une passe décisive ». Un peu plus d’un an après son explosion, Mbappé continue de surprendre.