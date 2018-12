Maxwel Cornet (OL) vers la prolongation 

Retrouvez les réactions des membres de l'équipe de France après le tirage au sort des groupes de qualifications pour l'Euro 2020. Les Bleus seront notamment opposés à la Turquie et l'Islande dans la poule H.

Didier Deschamps (sélectionneur de l'équipe de France)

Guy Stéphan (sélectionneur adjoint de l'équipe de France)

Il y a des équipes comme l’Islande ou l’Albanie qu’on a l’habitude d’affronter. On les connaît bien. Il y aura un déplacement en Turquie où l’ambiance est toujours très chaude. Ce sera une première contre l’Albanie et Andorre. On aura 10 matchs à jouer, on en sera plus avec le calendrier et l’ordre des rencontres. Que ce soit à Guingamp (en amical en octobre dernier) ou à l’Euro, l’Islande avait réussi de belles performances. Aujourd’hui, tous les matchs sont difficiles, le parcours de qualification est long.On aura de longs déplacements, je me souviens du dernier en Albanie qui n’avait pas été simple à gérer.On avait souffert face à l’Islande à Guingamp, ce qui signifie qu’il faudra jouer tous les matchs sérieusement. On ira probablement là-bas en juin en raison des conditions météorologiques. On aura une année 2019 bien remplie avec 10 matchs de qualifications. Il faudra finir si possible premier.Il faudra être très bien préparé pour faire face à un adversaire redoutable. Le travail vidéo sur des adversaires comme la Moldavie va commencer dès demain pour déceler leurs points forts et faibles. »Source : La chaîne L'Equipe