Maxence Caqueret (OL) passe pro

Mohamed Salah, l'attaquant égyptien de Liverpool, a remporté le trophée BBC du Footballeur africain de l'année pour la deuxième fois consécutive.

⚡⚽ He's done it again! @MoSalah is this year's BBC African Footballer of the Year! ⚡⚽



The @LFC forward who also plays for Egypt's national team is your #BBCAFOTY winner! 🇪🇬 pic.twitter.com/BwFhmMEzNv