Mauro Icardi (Inter Milan) relancé par le Real Madrid

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan devrait trouver 40-50 M€ avant le 30 juin prochain. Les Nerazzurri pourraient être contraints de sacrifier un « gros ».

Vendre le Slovaque Skriniar pour renflouer les caisses de l'Inter ?

Éliminé dès la phase de poules de la Ligue des Champions version 2018-19, l’Inter Milan pourrait passer des mois compliqués. Alors que Luciano Spalletti ne serait pas certain de conserver son poste d’entraîneur, les Nerazzurri pourraient être de contraints de faire quelques sacrifices de choix afin de compenser le manque à gagner. Et ceci malgré la qualification pour les 16emes de finale de la Ligue Europa. Selon les informations de nos confrères de La Gazzetta dello Sport,. Histoire d’éviter d’éventuels soucis dans le cadre du fair-play financier mis en place par l’UEFA.Dans cette optique, les dirigeants intéristes pourraient être dans l’obligation de se séparer de l’un de leurs cadres. Alors que, les Milanais pourraient notamment envisager de vendre Milan Skriniar (23 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2022, le défenseur central international slovaque serait dans le viseur de plusieurs poids lourds européens (), et un transfert pourrait permettre de renflouer les caisses (sa valeur serait estimée aux alentours de soixante-dix millions d'euros, au minimum). Il s’agirait d’une perte importante pour les coéquipiers de Samir Handanovic, mais le mal serait fait depuis mardi soir et cette élimination en C1. Si Mauro Icardi serait intouchable , Ivan Perisic et Marcelo Brozovic pourraient être d'autres candidats pour un sacrifice estival. L'heure du choix se rapprocherait en Lombardie...