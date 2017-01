Massimiliano Allegri n'a aucun problème avec Evra

Non retenu lors du dernier match de la Juventus, Patrice Evra est annoncé depuis quelques jours sur le départ et un retour en Angleterre ne semble pas exclu. Malgré la situation, le coach turinois, Massimiliano Allegri, voit Evra comme un grand professionnel.

La fin de l’aventure à la Juventus Turin semble se rapprocher petit à petit pour Patrice Evra. Non convoqué lors du dernier match de Serie A contre Bologne, l’international tricolore (81 sélections) n’a pas été retenu une fois de plus par Massimiliano Allegri. Son départ (vers l’Angleterre?) est donc de plus en plus d’actualité et ce n’est pas le coach turinois qui va dire le contraire même s’il ne souhaite pas pousser son joueur vers la sortie loin de là. « Les choses sont très faciles avec Patrice. C’est un grand professionnel et une bonne personne. On a parlé plusieurs fois ensemble et il est face à une décision importante pour sa carrière. Donc, moi aussi j’attends qu’il décide de ce que sera son futur. Mais ce n’est pas un problème pour moi pour l’équipe ». S’il décide de rester, Evra sera accueilli les bras ouverts par Allegri. Mais apparu à seulement six reprises dans le championnat italien, Tonton Pat a vu Alex Sandro, lui passer devant. A 35 ans, et malgré un professionnalisme reconnu, le natif de Dakar pourrait bien dire au revoir au Juventus Stadium d’ici quelques jours.