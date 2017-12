Marseille : Rami s'en contente

L’Olympique de Marseille a concédé le match nul sur le terrain de Montpellier ce dimanche soir (1-1). Un résultat qui fait reculer le club phocéen à la quatrième place au classement, suite aux succès de Lyon et Monaco, mais qui satisfait Adil Rami.

Adil Rami, interrogé par Canal+ après la rencontre : « C’est un bon point, on enchaîne un onzième match sans défaite face à une équipe réputée pour être très bonne défensivement, juge le défenseur marseillais. C’était difficile de les bouger, ils étaient bien en bloc. » Surtout que l’OM est passé tout près de la défaite à la Mosson. Egalisant sur un penalty litigieux, ils ont vu l’arbitre de la rencontre refuser un but (à raison) aux Montpelliérains dans le temps additionnel. « On n’a pas vu les images mais on ne va pas s’en plaindre. On a aussi subi des injustices cette saison, il faut les accepter dans les deux sens », a réagi l’ancien Lillois, qui apprécié la progression de l’ensemble de l’équipe marseillais à ses yeux. « Je pense que c’est un bon point de pris, le plus important reste d’engranger les points à la maison. Par rapport au début de saison, on est plus en confiance et plus serein individuellement et collectivement. Il faut continuer comme cela. » Le prochain match de l’OM aura lieu en Ligue Europa contre le Red Bull Salzbourg, jeudi, avant la réception de Saint-Etienne en championnat dimanche prochain. Et c’est contre les Verts qu’il faudra donc bonifier ce point pris à Montpellier.