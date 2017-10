Marseille : Ocampos, tout un symbole

Auteur d’un doublé face à Nice, Lucas Ocampos est le symbole d’un OM combatif à défaut d’être flamboyant dans le jeu.

De retour de prêt cet été après deux expériences peu convaincantes du côté du Genoa et du Milan AC, Lucas Ocampos partait de loin pour s’imposer dans un secteur offensif déjà bien garni. Bouna Sarr reconverti arrière droit, Rémy Cabella parti en prêt à Saint-Etienne et Dimitri Payet replacé dans l’axe, l’Argentin a finalement réussi à se frayer une place dans le onze de départ de Rudi Garcia. Auteur de trois buts lors de ses deux dernières sorties en Ligue 1, l’ancien Monégasque ne devrait pas perdre sa place sur le flanc gauche de l’attaque d’ici peu.

Le doublé face à Nice comme une récompense

Si la qualité technique et le QI football d’Ocampos restent encore à parfaire, sa dépense physique et sa capacité à harceler l’adversaire font de lui un élément presque indispensable dans cet OM du moment. Après des revers face à Monaco (6-1) et Rennes (3-1) (où Ocampos n’était pas là) qui avaient mis en lumière les nombreux manques de la formation phocéenne, l’Argentin a donné l’exemple à ses coéquipiers par son pressing de tous les instants. Ces deux buts de raccroc inscrits dimanche face à Nice, en plus de celui contre Toulouse, prouvent qu’il ne rechigne jamais à faire ce supplément d’effort nécessaire au plus haut-niveau. Une détermination de tous les instants qui déteint forcément sur certains coéquipiers, à l’image des prestations récentes d’Adil Rami ou d’André-Franck Zambo-Anguissa.

Une combativité qui a tout pour plaire aux supporters

Après un recrutement marqué par l’absence d’arrivées de joueurs de renoms, les supporters de l’OM cherchent comment s’identifier à leur équipe. A défaut de proposer un jeu séduisant, les hommes de Rudi Garcia parviennent à afficher depuis quelques rencontres des valeurs de combativité et d’abnégation. Des ingrédients qui ne seront jamais pour déplaire à des supporters, certes exigeants, mais qui savent se ranger derrière leur équipe quand elle donne tout. En montrant lors des prochaines sorties le même visage que celui affiché à Nice, Marseille pourra sereinement appréhender la suite de la saison. De son côté, Ocampos n’est déjà qu’à un petit but d’égaliser son record de réalisations sur une saison en Ligue 1 (cinq avec Monaco en 2012/2013).