Marseille : Objectif victoire malgré l'élimination

En conférence de presse à la veille de leur match contre l’Apollon Limassol en Ligue Europa (18h55), Rudi Garcia et Maxime Lopez ont insisté sur l’importance de gagner malgré l’élimination actée de l’OM.

Lopez : « Ce serait inadmissible de finir avec un point »

Battu à Nantes (3-2), accroché par Reims (0-0) et corrigé par Francfort (4-0), l’Olympique de Marseille espérait se refaire une santé contre Saint-Etienne dimanche dernier mais son match a été reporté. C’est donc sans repère que le club phocéen va disputer son dernier match européen de la saison ce jeudi contre l’Apollon Limassol dans un Vélodrome qui sonnera creux (18h55). Et même si l’élimination est actée, Rudi Garcia et ses joueurs veulent absolument l’emporter.Pour bien préparer dimanche (ndlr : contre Bordeaux) il faut gagner demain », a prévenu l’entraîneur marseillais en conférence de presse, qui a annoncé les absences de Rolando, Mitroglou et certainement Sanson face aux Chypriotes.« Ce match est important.z, présent à ses côtés devant les médias. Ces derniers jours, Jacques-Henri Eyraud a d’ailleurs pris la parole en interne comme l’a confirmé Rudi Garcia. « Il était important que le club et les dirigeants fassent savoir à tout le monde, joueurs et staff, que le club ne peut pas être content après cette campagne européenne et cette place en championnat où on n’est pas sur le podium alors que c’est là où on veut être. (…) C’est une situation dangereuse. C’est bien que les joueurs entendent le discours du club et du propriétaire à travers Jacques-Henri Eyraud. »