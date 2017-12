Marseille : Luiz Gustavo est « très heureux »

Luiz Gustavo s'est présenté en conférence de presse avant le match entre Marseille et Troyes mercredi.

Luiz Gustavo, dans quel état d’esprit êtes-vous après la défaite à Lyon ? On doit relever la tête et profiter de notre dernier match à domicile pour gagner. Parfois on gagne, parfois on perd. On doit continuer de travailler. Ces matchs-là font la différence. Contre Monaco et Lyon, nous avons perdu et contre le PSG, nous avons fait match nul. Nous devons continuer à travailler pour être au plus haut au classement. Six mois après votre arrivée à Marseille, comment vous sentez-vous ? Je suis très heureux d’être ici. Je ne suis jamais vraiment satisfait. On peut toujours s’améliorer. On doit tous évoluer et faire mieux. Malgré nos limitations, on est sur la bonne voie. On doit travailler avec la direction, les supporters, l’union des joueurs. Les supporters vous ont rapidement adopté… Je remercie l’OM pour l’opportunité de jouer ici et je remercie les supporters. Ma manière de les remercier, c’est de jouer au football. Je ne suis pas plus important que mes coéquipiers. Je dois faire le plus possible. Le plus important, c’est l’union. C’est ça qui me rendra le plus heureux. Comment abordez-vous le match contre Troyes mercredi ? Indépendamment de notre adversaire, il faut toujours le respecter. Les joueurs doivent être lors de chaque match, à 100%. On doit essayer de prendre ces trois points. Je connais bien l’équipe de Troyes. Un joueur de chez nous (Khaoui) est prêté là-bas. L’objectif est de gagner.