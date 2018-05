Marseille : La visite de l'AFLD, Garcia ne la digère pas

Vingt-quatre heures après, la colère de Rudi Garcia n’est pas retombée.

Mardi, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont dû se soumettre à un contrôle antidopage inopiné mené par l’AFLD (Agence française de lutte contre le dopage). Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce mercredi, l’entraîneur phocéen n’a pas mâché ses mots. « Le problème, mais on va encore dire que je me plains, c’est que je trouve bizarre que ça ait lieu à deux jours d’un match important. On s’attendait à une visite de l’UEFA, alors que là le type est arrivé tout seul avec une carte périmée et sans tampon sur l’ordre de mission. Et cela nous a fait perdre deux heures sur l’entraînement », a tancé l’ancien coach de la Roma. Pourtant, un peu plus tôt ce mercredi, Mathieu Teoran, le secrétaire général de l’AFLD, avait tenté de dédramatiser la situation au micro de RMC : « C’est l’AFLD qui a commandité ce contrôle. Je me suis rapproché du médecin qui a effectué le prélèvement. Ça s’est très bien passé avec les joueurs. Ils sont habitués à ce genre de procédure. Ce sont des professionnels, ça va avec leur métier. (…) C’est très courant de subir un contrôle sanguin le jour même d’une compétition. Il arrive à des cyclistes d’être contrôlés le matin d’une étape et ça n’affecte pas leurs performances et ça ne les traumatise pas non plus. »