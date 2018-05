Marseille : Garcia reste très prudent

Très fier de ce que ses joueurs ont réalisé jusque-là, Rudi Garcia a néanmoins tenu à les prévenir que leur parcours en Ligue Europa n’était pas encore suffisant, à la veille de la demi-finale retour à Salzbourg.

Rudi Garcia, qu’avez-vous ressenti cet après-midi à la Commanderie ?

C’est important pour nous, cela fait chaud au cœur. Les supporters seront dans la place, mais il y a aussi tous ceux qui resteront à Marseille. On va tout faire pour les emmener à Lyon. C’est une charge émotionnelle en plus, et on veut leur rendre tout ça demain avec une qualification.

Que vous inspire l’élan populaire que suscite votre parcours européen dans toute la France ?

C’est une vraie fierté. Beaucoup de supporters se retrouvent dans cette équipe en France, et c’est grâce à ce que les joueurs montrent sur le terrain, notamment à leur générosité.



A la veille du match, est-ce que vous cogitez ou hésitez encore ? Notamment au poste de gardien de but…

Pas trop, non. Tout est à peu près décidé. Yohann Pelé gardera le but, Steve Mandanda n’est pas encore prêt. J’ai à peu près l’équipe en tête.

Yohann Pelé monte en puissance. C’est une vraie satisfaction ?

On savait en démarrant la saison qu’on pouvait dormir sur nos deux oreilles avec Steve et Yohann. Il monte en puissance ces dernières semaines. Il a su garder sa cage inviolée à l’aller contre Salzbourg, et il a fait un très bon match à Angers. Il lui a fallu une série de matchs pour retrouver son meilleur niveau, ce qui est normal pour un gardien. Il est au meilleur de sa forme, c’est un atout pour nous.

A l’aller, vous aviez fait de Salzbourg le favori. Et maintenant ?

On mène 2-0. On a pris une option sur la qualification au match aller. Mais il va falloir tout faire pour bien négocier cette manche retour. Peu importe qui est favori, on veut seulement aller en finale.