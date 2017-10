Marseille - Garcia : "Mitroglou n'a pas 90 minutes dans les jambes"

Auteur de ses premières minutes sous le maillot de l'OM face au Red Bull Salzbourg en Ligue Europa jeudi dernier, Kostas Mitroglou figure à nouveau dans le groupe olympien pour défier l'OGC Nice, dimanche (21h). Interrogé au sujet de l'attaquant grec en conférence de presse, Rudi Garcia a fait le point sur la situation physique de son joueur en évoquant au passage ses qualités.

« Tout est possible. Ce qui est sûr c’est qu’il n’a pas une heure et demi dans les jambes. S’il débute il n’ira pas au bout. Dans le cas contraire il aura un temps de jeu que son physique lui permet. Il va falloir attendre un petit peu pour qu’il soit à 100%. Ce qui est sûr c’est qu’il a un profil qu’on a pas : c’est un joueur de surface habile des deux pieds. Il est aussi bon de la tête, toujours dans la surface. Il permettra sûrement de remonter le bloc et de tenir le ballon quand on aura des périodes où on défend trop bas ou que l’adversaire nous met en difficulté. Ce qui est sûr c’est qu’il faudra le mettre le plus proche du but adverse quand il jouera. »