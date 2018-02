Marseille : Garcia a trouvé ses joueurs fatigués

Découvrez la réaction de Rudi Garcia en conférence de presse après le Clasico.

Rudi Garcia, on a vu un match très différent de l’aller…

La marche était trop haute. On n’a pas été à 100% et il aurait fallu que le PSG ne soit pas à son meilleur niveau. On était émoussé. J’ai trouvé ce match étrange, on débute bien mais ils sont très réalistes et marquent deux buts sur leurs deux premières occasions. On a peut-être aussi eu quelques largesses défensives qui nous coûtent un résultat positif. On a joué la meilleure équipe de France, bâtie pour gagner la Ligue des Champions. On n’a pas assez existé offensivement. Il ne reste plus qu’à se concentrer pour mercredi et venir ici pour se qualifier.

Quelle analyse de cette rencontre faites-vous ?

On va déjà vite rentrer et vite récupérer. Il faut revenir ici mercredi. On va analyser cette défaite pour voir ce qui peut être amélioré. Il faut digérer cette défaite. Mais on n’a perdu qu’un point sur nos concurrents directs, c’est la bonne nouvelle de la soirée.

Pourquoi avoir sorti Lucas Ocampos si tôt dans le match ?

On perdait 2-0, il avait pris un carton jaune, on avait besoin d’avoir plus de forces offensives. J’aurais pu attendre la pause mais je voulais revenir dans le match. Je voulais surtout éviter qu’on finisse à dix. C’était un match très engagé.

Aviez-vous établi un plan anti-Neymar ?

Il a marqué à l’aller, il a marqué au retour. Il marquera contre d’autres équipes. J’espère qu’il n’a pas grand-chose car les grands joueurs on préfère toujours les voir sur la pelouse.

Propos recueillis par R.F au Parc des Princes