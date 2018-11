Maroc - WAC Casablanca : René Girard n'est plus l'entraîneur

Metz reste leader de la Ligue 2 sans jouer grâce aux contre-performances de Brest et Lorient. Nancy est toujours lanterne rouge mais revient sur le Red Star avec une victoire contre les Franciliens (1-0).

Nancy, la soirée de rêve

Sochaux sombre

Les joueurs du FC Metz se frottent les mains. Avant leur rencontre à Saint-Symphorien contre le GFC Ajaccio lundi en fermeture de la 15e journée de Ligue 2, les Messins étaient dans le canapé pour regarder Brest, leur co-leader, et aussi Lorient, qui avaient trois points de moins. Ils sont tranquilles pour une semaine encore, au moins. Brest a poursuivi sa série d’invincibilité sur les neuf dernières rencontres, mais les hommes de Jean-Marc Furlan n’ont certainement pas le sourire après leur match nul à un Orléans qui restait sur deux défaites de suite (0-0). Lorient a fait pire avec une défaite à Troyes (0-2). Mickaël Landreau et son équipe sont dans le doute après leur élimination en Coupe de France par Saint-Malo, club de Nationale 2. C’est d’autant plus dur pour les Lorientais qu’ils sont vaincus par un doublé de Bryan Pelé, joueur formé au club.Les courageux présents à Marcel-Picot pour supporter Nancy, lanterne rouge, ont été récompensés avec une première victoire cette saison à domicile contre le Red Star (1-0). De quoi donner de la confiance après la qualification en Coupe de France en cours de semaine. Les spectateurs ont, en plus, eu la chance de voir l’un des plus beaux buts de la saison. Le défenseur Wilfried Moimbé a signé le deuxième but de sa carrière avec une reprise de volée exceptionnelle depuis l’extérieur de la surface. Nicolas Douchez n’a rien pu faire. Le gardien et le club parisien sont toujours avant-derniers et voient revenir les Lorrains à seulement un point.Rétrogradé « à titre conservatoire » en National à l'issue de la saison 2018-2019 par la DNCG, Sochaux sombre financièrement et sportivement. Le club doubiste a été battu par l’AJ Auxerre (1-4) et se retrouve en position de barragiste. Romain Philippoteaux est le grand artisan de la noyade de Sochaux. L’ailier gauche a planté un doublé. Dans les autres rencontres, le Paris FC l’a emporté contre Le Havre (1-0) avec un but du jeune Silas Wamangituka (19 ans). Châteauroux est allé créer la surprise à Niort (1-0) grâce à Christophe Mandanne. Béziers a concédé le match nul contre Valenciennes (1-1) après avoir ouvert le score et manque de peu sa première victoire à domicile. L’AC Ajaccio sort de la zone rouge avec un point glané contre Clermont (0-0).