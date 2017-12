Maradona : "Mbappé c'est la révélation du football"

Kylian Mbappé compte un nouvel admirateur et pas des moindres. Diego Maradona a à son tour dit louer les qualités du jeune attaquant parisien.

Il les a tous conquis. A 19 ans, Kylian Mbappé déchaîne les passions. Grâce à ses performances, l’international tricolore suscite l’admiration des plus grands footballeurs. Interrogé par AS en marge de la Coupe du Monde des clubs qui se tient aux Emirats Arabes Unis, Diego Maradona s’est montré complètement emballé par le joueur du Paris Saint-Germain. « C’est la révélation du football mondial. Il me semble qu’il peut-être supérieur à beaucoup d’autres joueurs » a-t-il déclaré. L’été dernier, l’ancien champion du monde aurait même conseillé au président du Real Madrid de le recruter. « J’ai dit à Florentino (Perez) de recruter Mbappé. Je le lui ai dit. Quand nous nous sommes vu à la Fifa », a-t-il assuré, expliquant que le décideur du Real lui avait répondu « Tu sais, j’ai Cristiano et avec celui-là… ». Car au sein de l’équipe des Merengue il ne peut y avoir en effet qu’une vedette, Cristiano Ronaldo. « Pour moi, ils doivent acheter Mbappé. » a-t-il pour autant réaffirmé. L’Argentin, moins emballé par le projet de jeu du PSG verrait un plus bel avenir pour Mbappé s’il venait jouer à Madrid. « Le PSG ne me satisfait pas. Il est trop dépendant de Neymar ou des buts de Cavani », a-t-il en effet déploré. La solution pour faire venir la star française est d’ailleurs pour lui toute trouvée : « Qu’ils vendent Bale, qu’ils donnent Bale ! ». Pas sûr que Paris laisse pour autant filer sa pépite.