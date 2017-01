Maradona : « Higuain n’est pas si bon » que Messi et Dybala

Présent à Naples et interrogé au sujet de ses compatriotes argentins Lionel Messi, Gonzalo HIguain et Paulo Dybala, Diego Maradona a expliqué que le deuxième « n’est pas comme Messi et Dybala avec le ballon. Il n’est pas si bon ».

« Trois grands joueurs, totalement différents, a expliqué Diego Maradona au sujet de ses trois célèbres compatriotes argentins. Messi est le meilleur des trois. Il est différent. Higuain et Dybala n’ont pas son toucher de balle. Dybala va s’améliorer en tant que joueur. Higuain continuera à marquer mais il n’est pas comme Messi et Dybala avec le ballon. Il n’est pas si bon avec le ballon ».