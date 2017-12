Manchester United : Ryan Sessegnon (Fulham) acheté puis prêté ?

Selon le Sun on Sunday, Manchester United pourrait acheter le latéral gauche Ryan Sessegnon et le prêter dans la foulée à son club formateur : Fulham.

Sous contrat jusqu’en juin 2020 avec Fulham (plus deux années supplémentaires en option), le latéral gauche Ryan Sessegnon, 17 ans, serait dans le viseur de Manchester United. Selon le Sun on Sunday, les Red Devils pourraient acheter dès cet hiver l’international anglais U19 et le prêter dans la foulée aux Cottagers. Montant de la transaction : de l’ordre de 28 M€.