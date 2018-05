Manchester United : en ce jour, en 2013, Sir Alex Ferguson a annoncé sa retraite !

C’est cinq ans, jour pour jour, depuis que Sir Alex Ferguson a surpris tout le monde en annonçant sa retraite seulement deux semaines après avoir remporté son 13ème titre de Premier League avec les Red Devils.

En 2013, grâce à la défaite de Manchester City 3-1 face aux Spurs le 21 avril, United a connu une victoire contre Villa le lendemain et les Red Devils ont remporté leur treizième titre.

Coach de Manchester United depuis 1986, après une expérience à Aberdeen en Ecosse, Sir Alex a compilé notamment deux Ligues des champions avec MU.

« J’ai longuement pensé à cette décision de prendre ma retraite, je ne la prends pas à la légère. C’est le bon moment, a commenté Sir Alex. Il était important pour moi de laisser le club dans la meilleure situation possible et je crois que c’est le cas. La qualité de ce groupe vainqueur du championnat, et l’équilibre entre les âges dans le groupe, sont de bon augure pour continuer à rencontrer le succès au plus haut niveau tandis que notre centre de formation assurera au club de rester l’un des plus brillants qui soit sur le long terme. Nos conditions d’entraînement sont parmi les plus performantes du monde et notre maison, Old Trafford, est regardée comme l’une des plus belles dans le monde. » a déclaré Sir Alex le 8 Mai 2013 !