Manchester concède le nul en fin de match

L’écart était déjà grand mais Manchester United a certainement dit adieu à ses espoirs de titre en concédant le nul sur la pelouse de Leicester (2-2).

Trois jours après l’élimination en Coupe contre une D2, Manchester United subit une nouvelle contre-performance, en championnat cette fois-ci. Les Mancuniens pointent désormais à 13 longueurs de leur voisin, Manchester City et n’ont pas su profiter des contre-performances de leurs poursuivants, Chelsea et Liverpool. Pourtant, tous les ingrédients étaient réunis samedi soir au King Power Stadium pour une victoire des hommes de José Mourinho. Absent depuis deux rencontres, Paul Pogba faisait son retour dans le onze, brassard de capitaine autour du bras. C’est le Français qui s’est d’ailleurs mis le premier en évidence (7eme) et a obligé Kasper Schmeichel à s’employer. Dans une première demi-heure à sens unique, les Red Devils ont pu compter sur la vista de Juan Mata pour ouvrir le score (27eme). L’Espagnol a été le plus dangereux et c’est même permis le luxe de s’offrir un doublé. Un magnifique coup-franc enroulé à l’heure de jeu qui a remis les coéquipiers d’Anthony Martial dans le sens de la marche. Car, même dominé et derrière au score, Leicester n’a jamais baissé les bras et est rentré aux vestiaires en ayant recollé au score. Dans le pur style des Foxes champions en 2015, Ryad Mahrez et Jamie Vardy ont récité à la perfection la technique du contre qui a permis à l’Anglais de s’offrir David De Gea (41eme). En supériorité numérique après l’exclusion en quinze minutes de Daniel Amartey (73eme), ManU peut s’en vouloir de ne repartir qu’avec un point. Les joueurs offensifs ont gâché trop d’occasions comme ce poteau de Lingard (71eme) ou ce face-à-face loupé de Martial (53eme) et ont manqué de maîtrise à 11 contre 10. Finalement, ce sont les hommes de Claude Puel qui se sont montrés les plus dangereux dans les dernières minutes de la partie. Leur abnégation a été récompensée à la dernière seconde avec l’égalisation d’Harry Maguire.