Manchester City peut-il finir la saison invaincu?

Le montant que Manchester City a dépensé durant l’été sera toujours là et sera toujours utilisé comme un moyen de dénigrer l’accomplissement de Guardiola au club. C’est comme si, prêchant une doctrine stylistique aussi pure et ayant bénéficié d’une génération remarquable qui arrivait à La Masia lorsqu’il était à Barcelone, on s’attend à ce qu’il réussisse non seulement avec un beau football mais sans dépenser d’argent. Ce qui est un peu bête.

«… Guardiola n’aurait pas autant de succès s’il entraînait Burnley ou Southampton avec des ressources et de l’argent limités » vous dites?

Évidemment, c’est vrai, mais alors quoi? Lewis Hamilton ne serait pas en tête du championnat de Formule 1 s’il pilotait une Nissan Micra.

Mais blagues mises à part, ce que fait Pep est fascinant, un petit regard comparatif nous permettra à tous de voir combien Manchester city s’améliore : ils ont entamé leur saison sous une forme brillante, au cours de laquelle plusieurs nouveaux records de club et de football anglais ont été établis. Ils ont établi des records nationaux dans des victoires consécutives à l’extérieur (13) et au total (20) dans toutes les compétitions; égalé un record de Premier League pour 14 victoires consécutives dans la même saison; et battu des records de club en remportant 8 matchs de ligue à l’extérieur consécutifs et en réalisant 28 matchs consécutifs invaincus dans toutes les compétitions.

Un Football extraordinaire !

Le football du Manchester City est remarquable. C’est ce que l’on espérait lorsque Guardiola a rejoint le club. Le rythme et le mouvement des citizens sont fascinants. Le total des buts du club est de 29 buts, ce qui est plus que ce que les autres équipes ont réussi dans leurs huit premiers matchs depuis Everton en 1894-1895, et ce n’est pas à cause d’une simple liste de rencontres. La course de City pour ouvrir la saison a inclus une victoire 1-0 contre les champions, Chelsea; une victoire de 5 à 0 contre Liverpool, qui, il est vrai, avait fait sortir Sadio Mane en première mi-temps; et une victoire 6-0 à Watford, qui occupe la quatrième place en Premier League.

Manchester City est une excellente équipe et mérite sans aucun doute son avance en tête de la Premier League.

A la mi-saison 2017/18, l’équipe de Pep Guardiola reste invaincue. Non seulement cela, ils ont établi un nouveau record de Premier League en remportant un incroyable 16, oui 16 matchs consécutifs. Aucune autre équipe n’a réussi 16 victoires consécutives en une seule saison de Premier League.

un air de « Throwback » ?

MAIS, ils ont dit quelque chose de similaire à propos de Manchester City lors de la saison 2011-12 lorsque Roberto Mancini les a fait jouer une marque de football superlative. Invaincu en décembre, City a subi sa première défaite le 12 du mois, perdant 2-1 à Chelsea. Au cours des dernières semaines, Huddersfield Town, Southampton et West Ham United ont forcé l’équipe de Guardiola à se battre durement. City a eu besoin de buts tardifs pour gagner contre trois équipes de la moitié inférieure du classement. Au fur et à mesure que la saison avance, les entraineurs commenceront probablement à réfléchir à la manière dont ils peuvent essayer de freiner De Bruyne, Agüero, Sterling, Jesus et co.

Le mois prochain mettra encore les Citizens à l’épreuve et verra s’ils ont le caractère pour maintenir leur début invaincu à la saison.

Un calendrier festif rude !

Donc, chers lecteurs, Manchester City, peut-il finir la saison invaincu?

Seul le temps permettra de savoir, Nous savons tous que tout peut arriver dans un match de football. Manchester City a encore un long chemin à parcourir pour prouver qu’ils sont les meilleurs. Ils ont un calendrier festif beaucoup plus dur, Un déplacement pour le Boxing Day dans un antre mythique de la Premier League, le St James Park, Un autre à Anfield interviendra rapidement dans la nouvelle année le 13 Janvier et un Arsenal délicat dans le nord de Londres en Février.

Ouf, difficile, les citizens pourront-ils maintenir leur course invaincue? Nous devons faire preuve de patience et laisser le processus suivre son cours. Après tout, un fan de football est le plus grand gagnant de leur show footballistique !