Mame Birame Diouf « Je suis un attaquant, c’est pour cela que je suis là »

De plus en plus décisif avec son club Stoke City, Mame Birame Diouf a marqué ce week-end son quatrième but de la saison. Un but qui a offert la victoire aux Potters.

Positionné depuis la saison dernière sur côté, Mame Birame Diouf est catégorique « Je suis un attaquant, c’est pour cela que je suis là. J’espère que je vais avoir la plus de chances (à ce poste). C’est bien d’avoir l’opportunité de jouer devant, et je vais continuer à travailler dur ». Sur son positionnement en club et le schéma tactique, l’ancien joueur de Manchester United déclare que « C’est toujours plus facile quand il y a deux attaquants devant, parce que vous pouvez vous relayer et jouer ensemble. Quand vous avez Crouch en haut, vous savez que vous allez avoir cette deuxième balle » a confié Diouf.

Mame Birame a marqué le but de la victoire de Stoke face à Sweansea (2-1) « J’espère que cette victoire va être le déclic de notre saison, et que nous allons obtenir des points plus importants » a déclaré l’international Sénégalais sur le site de son club.

Avec quatre buts en 14 matchs (14 titularisations) depuis le du début de la saison, Mame Birame Diouf est le meilleur buteur de son équipe avec Xherdan Shaqiri.