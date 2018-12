Malcom (FC Barcelone) vendu en Chine ?

Selon TMW, Malcom, le milieu de terrain offensif brésilien du FC Barcelone, serait courtisé par le Guangzhou Evergrande de Fabio Cannavaro.

Quel avenir pour le Brésilien Malcom sous les ordres de Valverde ?

, Malcom (21 ans), le milieu de terrain offensif du FC Barcelone, fait désormais parler de lui du côté de la Chinese Super League. Selon les informations de nos confrères de TMW, l’ancien joueur du Corinthians et de Bordeaux serait dans le viseur de Guangzhou Evergrande, où évoluent notamment ses compatriotes Paulinho, Talisca, Alan et Ricardo Goulart. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Blaugrana, qui ont déboursé un peu plus de quarante millions d’euros pour le recruter l’été dernier, le Brésilien figurerait dans les petits papiers de Fabio Cannavaro, l’entraîneur italiens des coéquipiers de Zhi Zheng. En manque de temps depuis son arrivée en Catalogne (5 apparitions en Liga), le natif de Sao Paulo pourrait faire l’objet d’une offensive XXL de la part de la formation chinoise (qui serait aussi sur la piste du Lillois Thiago Mendes) « Je me demande souvent si le mettre titulaire ou non, a indiqué le mois dernier Ernesto Valverde, l’entraîneur des coéquipiers de Lionel Messi, au sujet d’un renfort qui n’était visiblement pas souhaité lors de la dernière période de mutations.Le fait d’être entré en jeu (ndlr : face à l’Inter Milan, le 6 novembre lors de la phase de poules de Ligue des Champions) et d’avoir marqué va lui apporter beaucoup de confiance. » Depuis cet éclair contre les Nerazzurri, Malcom continue pourtant de se contenter des miettes derrière Lionel Messi, Luis Suarez, Philippe Coutinhp et Ousmane Dembélé , et il pourrait apparemment s'agir de l'un des dossiers chauds du Mercato d'hiver.