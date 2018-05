Fernando Torres sera libre de tout engagement au 1er juillet prochain.

Selon la Cadena Copa, El Niño devrait finalement signer pour vivre son propre rêve américain. En effet, des représentants du Chicago Fire seraient à présent a Madrid et les négociations seraient en bonne voie.

#ChicagoFire to have #FernandoTorres talks in Madrid – sources https://t.co/df4cJ3A8LR [ESPN]

— Atlético Madrid News (@ColchonerosNews) May 7, 2018