Macron félicite l'OM

Le président de la République, Emmanuel Macron, a tenu à féliciter l'Olympique de Marseille pour sa qualification en finale de la Ligue Europa.

L’Olympique de Marseille est allé chercher ce jeudi soir à Salzbourg une qualification historique pour la finale de la Ligue Europa. Cela faisait 14 ans qu’un club français n’était plus allé en finale d’une Coupe d’Europe depuis …. L’OM en 2004 et une finale perdue face à Valence (2-0) en Coupe de l’UEFA, ancienne version de la Ligue Europa. Actuellement en déplacement en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron a fièrement salué cette performance. «Je suis très heureux, cela faisait longtemps que ce n’était plus arrivé. Félicitations aux joueurs !» a-t-il déclaré. Connu pour être supporter marseillais, le Président de la République devrait assister à la finale le 16 mai à Lyon si son agenda le lui permet.