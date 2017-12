Lyon : La réponse d'Aulas au Barça

Ce mardi, L’Equipe révèle que le FC Barcelone s’intéresse de très près à Houssem Aouar (19 ans), le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais.

Le quotidien précise que le club catalan a pris contact avec l’agent du joueur pour tâter le terrain en vue d’un transfert à moyen terme. Une révélation qui a surpris Jean-Michel Aulas. En marge de l’assemblée générale d’OL Groupe, le président lyonnais s’est exprimé sur le sujet. « J’ai lu cela. C’est étonnant, c’est contraire au droit du travail, a répondu JMA à nos confrères d’Olympique-et-Lyonnais. On n’a pas le droit de contacter un joueur sous contrat. J’étais avec le président du FC Barcelone lundi dernier pour le board de l’ECA. Nous avons fait le voyage ensemble donc je doute que les choses se soient passées comme ça. » Malgré sa surprise, Jean-Michel Aulas a déjà préparé sa réponse et, sans surpris, le président de l’OL ne veut pas entendre parler d’un départ du milieu de terrain formé dans le Rhône. « Qu’il attire l’attention de tous les clubs européens est normal car c’est un très bon joueur, qui sort de l’académie. Il avait d’ailleurs eu en son temps des propositions à la sortie de l’académie, je me souviens en particulier de Liverpool. Mais Houssem veut rester à Lyon pour réussir, il va rester, et l’OL n’a pas du tout l’intention de le lâcher. On prend plutôt ça comme un compliment, cela fait une bonne communication pour notre centre de formation, » juge Jean-Michel Aulas. Le joueur de 19 ans a pris part à onze matchs de Ligue 1 et quatre de Ligue Europa depuis le début de la saison 2017-18.