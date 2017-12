Lyon : Genesio s'attend à un match compliqué contre Amiens

Au lendemain de la défaite de l’OL face à l’Atalanta Bergame et à l’avant-veille d’un déplacement à Amiens en Ligue 1, l’entraîneur rhodanien Bruno Genesio a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse, ce vendredi.

Bruno Genesio, comment analysez-vous la défaite face à l’Atalanta Bergame ? En première période, on a manqué d’agressivité. On ne s’est pas créé assez d’occasions pour espérer quoi que ce soit. On a eu du mal à entrer dans le match et notre adversaire a marqué très tôt, ce qui lui a permis de faire ce qu’il adore : attendre et procéder en contres. Quand on a moins d’espace, c’est difficile de faire le jeu. On a manqué de mouvements en première période et on n’a pas su se mettre en bonne position. Comment appréhendez-vous votre déplacement à Amiens ? C’est une équipe qui est sur une bonne dynamique et qui pose beaucoup de problèmes aux équipes qu’elle reçoit. Elle a des joueurs rapides devant, ce sera un match compliqué, comme face à Caen. Mais on a aussi nos forces, nos convictions et on va essayer de bien se préparer, notamment en vue du match contre Marseille (18eme journée), qui devrait être décisif pour la suite de la saison. C’est important d’essayer de terminer deuxième à la trêve car ça viendrait récompenser notre bonne première partie de saison. On va tout faire pour y arriver. Comment comptez-vous vous adapter ? Je réfléchis à toutes les éventualités, dont Willem (Geubbels), que j’ai fait entrer hier, ou Myziane (Maolida), qui n’était pas présent dans le groupe contre l’Atalanta. Mais il y a d’autres solutions, comme une adaptation de système et le retour au 4-4-2 losange.